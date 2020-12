Mes | Ghedini | ' non ho influito su decisione Berlusconi | basta creare divisioni in Fi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Sul sito Dagospia è apparso un articolo dove si prospetta falsamente di un mio asserito intervento sulladel presidentein merito al voto sul Mes. Come può agevolmente testimoniare proprio il dr. Letta con cui ho ottimi e quotidiani rapporti contrariamente a quanto altrettanto falsamente enunciato nell'articolo, non sono minimamente intervenuto sul punto. Del resto si tratta di argomenti che esulano dalle mie dirette competenze e comunque ognipolitica è sempre assunta dal presidentein totale autonomia". Lo puntualizza Niccolo, legale di Silvioe parlamentare di Fi. "Per quanto mi concerne - prosegue - ho piena fiducia nella linee politiche cha intraprende e che avranno sempre il mio ...