L’ascesa di Conte tra inferno | purgatorio e paradiso

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Quando gli dei vogliono punirci esaudiscono le nostre preghiere». Così scriveva Oscar Wilde nella commedia “Il marito ideale”, rappresentata per la prima volta all’Haymarket Theatre nel West End. Era il 3 gennaio del 1895 e i londinesi si affrettavano a percorre il breve tratto di strada che separa la fermata della Tube a Piccadilly dal teatro reale più blasonato della città. L’Inghilterra era al culmine del potere in ogni parte del mondo. La regina vedova di Alberto di Sassonia Coburgo-Gotha, l’imperatrice Vittoria, la Grande Elefantessa dell’India, indossava la corona dal 1837 e sarebbe rimasta sul trono di Sant’Edoardo per altri sei anni, dando il proprio nome ad un’era che più di ogni altra ha segnato il cammino della civiltà in ogni angolo del globo. In quella gelida serata londinese, andava in scena la prima della più dissacrante opera teatrale dell’autore maggiormente discusso ...