Il post – partita di Borussia – Lazio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Borussia – Lazio è terminata 1-1. Le due squadre in testa alla classifica del Gruppo F portano a casa solamente un punto a testa. Per i tedeschi di Favre il risultato è buono perchè il pass per gli ottavi lo hanno già strappato. I biancocelesti di Inzaghi per passare allo step successivo dovranno lottare contro il Club Brugge durante la prossima giornata. Nel post – partita l'allenatore biancoceleste ha analizzato la gara. post – partita, Inzaghi: "Avremmo meritato qualcosa in più" Simone Inzaghi nel dopo gara ha espresso il proprio risentimento per il risultato finale: "C'è rammarico, con 9 punti ancora non siamo dentro. Avremmo meritato qualcosa in più, comunque abbiamo giocato una grande partita di personalità contro una squadra molto forte. I due pareggi ..."

