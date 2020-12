A un mese dalla scomparsa | l’omaggio della Rai a Proietti | il 2 dicembre in onda ‘Gigi | che spettacolo’

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Ad un mese dalla scomparsa di Gigi Proietti, Rai1 rende omaggio al grande attore, mercoledì 2 dicembre alle 21.25, con “Gigi, che spettacolo”, una celebrazione sorridente e nostalgica in cui alcuni compagni di viaggio della sua lunghissima e strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo gli rendono onore con una serie di testimonianze e di racconti inediti.

