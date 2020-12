Toti: “A Natale sì a spostamenti tra Regioni” (Di martedì 1 dicembre 2020) Si dice favorevole allo spostamento tra Regioni Giovanni Toti. Giovanni Toti, alla Conferenza con i capi di regione ha affermato che: “riteniamo che il principio del divieto di assembramento debba essere il principio cardine per un criterio di equità“. E poi: “Risulta secondo le Regioni poco convincente che in alcune attività si possa creare anche un involontario assembramento, e il riferimento è alle foto apparse sui quotidiani circa le principali vie dello shopping, e al contempo si vietino altre attività che magari assembramento ne creano di meno. Occorrerà tenere presente che servono altre misure che siano corrette giuste ed eque”. “Le Regioni si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria” ha detto il presidente circa la questione impianti ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Si dice favorevole allo spostamento tra Regioni Giovanni. Giovanni, alla Conferenza con i capi di regione ha affermato che: “riteniamo che il principio del divieto di assembramento debba essere il principio cardine per un criterio di equità“. E poi: “Risulta secondo le Regioni poco convincente che in alcune attività si possa creare anche un involontario assembramento, e il riferimento è alle foto apparse sui quotidiani circa le principali vie dello shopping, e al contempo si vietino altre attività che magari assembramento ne creano di meno. Occorrerà tenere presente che servono altre misure che siano corrette giuste ed eque”. “Le Regioni si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria” ha detto il presidente circa la questione impianti ...

