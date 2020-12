Scambio Eriksen-Dybala? la Juventus non è interessata (Di martedì 1 dicembre 2020) L’avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter non è mai decollata, il trequartista danese sembrava destinato ad un ruolo di assoluto protagonista nell’undici di Antonio Conte, ma ha faticato a trovare la giusta collocazione in campo e sembra incompatibile con il tipo di gioco richiesto dal tecnico. Lo scarso minutaggio potrebbe spingere il giocatore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) L’avventura di Christiancon la maglia dell’Inter non è mai decollata, il trequartista danese sembrava destinato ad un ruolo di assoluto protagonista nell’undici di Antonio Conte, ma ha faticato a trovare la giusta collocazione in campo e sembra incompatibile con il tipo di gioco richiesto dal tecnico. Lo scarso minutaggio potrebbe spingere il giocatore L'articolo

FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - zazoomblog : Scambio Eriksen-Dybala? La Juventus non è interessata - #Scambio #Eriksen-Dybala? #Juventus - interliveit : #Inter, #Fred verso il rinnovo: niente scambio con #Eriksen - cmercatoweb : ???? Idea #Eriksen per la #Juventus, l'#Inter propone uno scambio 'provocatorio' ai bianconeri - infoitsport : Eriksen, scambio Inter-Juventus? Troppa distanza ma Marotta gradirebbe – SM -

Ultime Notizie dalla rete : Scambio Eriksen HTTP/1.1 Server Too Busy