Salvini sbandiera l’incontro con Mattarella che doveva rimanere riservato

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Tutto il paese ha come problemi principali la salute, le tasse, come andare avanti e incredibilmente da stamattina e per tutta la settimana la Camera sarà bloccata a discutere i ‘decreti clandestini’. Noi della Lega e tutti i parlamentari del centrodestra si daranno da fare” per non far cancellare i ”nostri” dl sicurezza. Ospite di ‘Cusano Italia Tv’, Matteoribadisce le ragioni del suo ostruzionismo in Parlamento contro quello che la Lega ha definito il ‘decreto invasione’ del governo Conte. ”Mi sembra surreale -avverte il leader della Lega- che il Parlamento, invece di parlare di emergenza Covid, sia bloccato per il fatto che la sinistra, per ideologia, vuol tornare a spalancare porti e portafogli di cui ho parlato anche oggi con il presidente“. ”Non riporto le considerazioni del capo dello Stato, ma ricordo che un decreto che per ...