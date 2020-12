Lukaku: «All’Inter calcio migliore della mia carriera. Stiamo crescendo» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League. OBIETTIVO – «Io sono uno solo di 25 giocatori. Ci sono altri giocatori con più esperienza di me, All’Inter è il secondo anno e io voglio solo aiutare la squadra. Sono contento di giocare con questi ragazzi perchè mi hanno fatto crescere tantissimo. Nell’ultimo anno e mezzo ho giocato il calcio migliore della mia carriera ma è merito dei compagni di squadra». INTER GRANDE SQUADRA – «Stiamo crescendo ma sul 3-1 questa partita deve essere chiusa. Loro hanno segnato e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Romelu, attaccante dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League Romelu, attaccante dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League. OBIETTIVO – «Io sono uno solo di 25 giocatori. Ci sono altri giocatori con più esperienza di me,è il secondo anno e io voglio solo aiutare la squadra. Sono contento di giocare con questi ragazzi perchè mi hanno fatto crescere tantissimo. Nell’ultimo anno e mezzo ho giocato ilmiama è merito dei compagni di squadra». INTER GRANDE SQUADRA – «ma sul 3-1 questa partita deve essere chiusa. Loro hanno segnato e ...

