Lotteria degli scontrini, per spingere gli italiani a non evadere serve una riffa (Di martedì 1 dicembre 2020) Dagli inizi della pandemia mi sono sempre ripromesso, qualsiasi fossero le decisioni del governo, di ottemperarvi in silenzio, metterle in pratica senza discutere, anche quando con tutta evidenza – e i casi sono stati a dire il vero numerosi – le avessi considerate autentiche baggianate, provvedimenti inutili, perfino dannosi. Credo infatti fermamente che la nostra propensione a discutere molto e a fare poco sia uno dei motivi della pessima situazione in cui ci siamo ficcati, dalla quale speriamo di uscire, anche se oggettivamente non vediamo affatto le basi ragionevoli per un cambiamento virtuoso. Sarebbe meglio quindi interrompere questa cattiva abitudine, soprattutto nei momenti gravi. Così – già a partire da oggi – proviamoci tutti anche con i “divertentissimi” scontrini Lotteria (ho già scaricato il mio codice), l’ultimo espediente pensato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Dagli inizi della pandemia mi sono sempre ripromesso, qualsiasi fossero le decisioni del governo, di ottemperarvi in silenzio, metterle in pratica senza discutere, anche quando con tutta evidenza – e i casi sono stati a dire il vero numerosi – le avessi considerate autentiche baggianate, provvedimenti inutili, perfino dannosi. Credo infatti fermamente che la nostra propensione a discutere molto e a fare poco sia uno dei motivi della pessima situazione in cui ci siamo ficcati, dalla quale speriamo di uscire, anche se oggettivamente non vediamo affatto le basi ragionevoli per un cambiamento virtuoso. Sarebbe meglio quindi interrompere questa cattiva abitudine, soprattutto nei momenti gravi. Così – già a partire da oggi – proviamoci tutti anche con i “divertentissimi”(ho già scaricato il mio codice), l’ultimo espediente pensato dal ...

CaterinAndemme : Lotteria degli scontrini, codice al debutto: ecco come tentare la fortuna con il Fisco - Il Sole 24 ORE @sole24ore - askanews_ita : Salvini non si fida della “lotteria degli scontrini” - FonteUfficiale : Tutto quello che devi sapere su Cashback e Super Cashback - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Via alla lotteria degli scontrini, arriva il codice per giocare Estrazioni da gennaio pagando con le carte. Si vince fin… - globalistIT : Ma ci crede davvero a quello che dice? #LOTTERIADEGLISCONTRINI -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli HTTP/1.1 Server Too Busy