Lazio: Arturo Diaconale è mancato nella notte (Di martedì 1 dicembre 2020) La Lazio durante questi mesi non ha vissuto momenti sereni: prima la situazione dei tamponi che non si è ancora risolta del tutto, poi le scaramucce con alcuni giocatori e membri dello staff. Queste notizie però passano in secondo piano quando è poi la vita a fare il proprio corso. La Lazio è in lutto perchè ha perso il proprio portavoce Arturo Diaconale. Arturo Diaconale, chi era? Il giornalista e portavoce della Lazio Arturo Diaconale si è spento nella notte a 75 anni. Lottava da diversi anni contro una malattia incurabile che l’anno scorso, a maggio, lo aveva anche costretto ad operarsi d’urgenza alla testa. Il club capitolino ha annunciato la perdita con il messaggio: “La S.S. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 dicembre 2020) Ladurante questi mesi non ha vissuto momenti sereni: prima la situazione dei tamponi che non si è ancora risolta del tutto, poi le scaramucce con alcuni giocatori e membri dello staff. Queste notizie però passano in secondo piano quando è poi la vita a fare il proprio corso. Laè in lutto perchè ha perso il proprio portavoce, chi era? Il giornalista e portavoce dellasi è spentoa 75 anni. Lottava da diversi anni contro una malattia incurabile che l’anno scorso, a maggio, lo aveva anche costretto ad operarsi d’urgenza alla testa. Il club capitolino ha annunciato la perdita con il messaggio: “La S.S. ...

OfficialSSLazio : La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la sc… - Gazzetta_it : #Lazio, è morto Arturo #Diaconale: aveva 75 anni - Eurosport_IT : La Lazio in lutto: scomparso Arturo #Diaconale, portavoce del club che lottava da anni con una malattia incurabile.… - ncfc95 : RT @OfficialSSLazio: La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomp… - LAROMA_NOSTRA : È morto Arturo Diaconale, portavoce della Lazio. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Arturo Lazio, addio a Arturo Diaconale Tuttosport Blitz antidroga per sei spacciatori tra Piceno ed Abruzzo

Questo sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione e quelli analitici. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le imp ...

Lazio: Arturo Diaconale è mancato nella notte

Arturo Diaconale portavoce della Lazio, è venuto a mancare la scorsa notte. Il club lo ha annunciato con una nota ufficiale. Clicca qui.

Questo sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione e quelli analitici. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le imp ...Arturo Diaconale portavoce della Lazio, è venuto a mancare la scorsa notte. Il club lo ha annunciato con una nota ufficiale. Clicca qui.