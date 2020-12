“Furbetta” degli acquisti smascherata dai carabinieri di Morra de Sanctis

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Stazione didehanno denunciato una 60enne della provincia di Pordenone, ritenuta responsabile di “Truffa” nonché “Indebito utilizzo di carta di credito e di pagamento”. L’attività d’indagine condotta daiprende spunto dalla denuncia sporta dalla titolare di una carta prepagata, indebitamente utilizzata da ignoti per effettuare ricariche telefoniche edonline per qualche centinaio di euro. Attraverso una serie di accertamenti isono risaliti all’identità della presunta responsabile che è stata quindi deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Molti avranno certamente ricevuto qualche strano SMS o mail con richiesta di comunicare i dati per favorire una pseudo “verifica” ...