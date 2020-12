Formula 1, Lewis Hamilton positivo al Coronavirus: in isolamento con pochi sintomi (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewis Hamilton è risultato positivo al Coronavirus. Dopo il trionfo di domenica 29 novembre nel Bahrein, il pilota della Mercedes salterà il Gran Premio di Sakhir previsto per questo weekend di dicembre. L’annuncio della positività del sette volte campione del mondo è arrivato dalla Formula 1. A quanto si apprende, Hamilton si è svegliato oggi, 1 dicembre, con sintomi lievi. Poco prima era stato informato della positività alla Covid-19 di un suo contatto arrivato a Bahrein. Il pilota si è sottoposto a due tamponi che ha dato il risultato positivo. e questo ha restituito un risultato positivo. Ora Hamilton, come stabilito dai protocolli, è stato messo in isolamento. pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ— ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020)è risultatoal. Dopo il trionfo di domenica 29 novembre nel Bahrein, il pilota della Mercedes salterà il Gran Premio di Sakhir previsto per questo weekend di dicembre. L’annuncio della positività del sette volte campione del mondo è arrivato dalla1. A quanto si apprende,si è svegliato oggi, 1 dicembre, conlievi. Poco prima era stato informato della positività alla Covid-19 di un suo contatto arrivato a Bahrein. Il pilota si è sottoposto a due tamponi che ha dato il risultato. e questo ha restituito un risultato. Ora, come stabilito dai protocolli, è stato messo in. pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ— ...

