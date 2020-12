DL Ristori, indennità Autonomi: domanda entro il 18 dicembre (Di martedì 1 dicembre 2020) Prorogato al 18 dicembre (dal precedente 30 novembre) il termine per chiedere i nuovi mille euro di indennità Covid previsti dal Decreto Ristori. E’ il nuovo indennizzo destinato a categorie di lavoratori particolarmente colpite dall’emergenza Coronavirus: dipendenti a tempo determinato, stagionali e somministrati del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali di settori diversi, intermittenti, Autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo. Chi già aveva beneficiato di provvedimenti analoghi nel lockdown di primavera, non dovrà fare nulla: l’INPS provvederà al versamento della nuova somma. Parliamo dei lavoratori che avevano già ottenuto l’indennità prevista dall’articolo 9 del dl 104/2020. Gli aventi diritto che invece non avevano usufruito nei mesi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) Prorogato al 18(dal precedente 30 novembre) il termine per chiedere i nuovi mille euro diCovid previsti dal Decreto. E’ il nuovo indennizzo destinato a categorie di lavoratori particolarmente colpite dall’emergenza Coronavirus: dipendenti a tempo determinato, stagionali e somministrati del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali di settori diversi, intermittenti,occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo. Chi già aveva beneficiato di provvedimenti analoghi nel lockdown di primavera, non dovrà fare nulla: l’INPS provvederà al versamento della nuova somma. Parliamo dei lavoratori che avevano già ottenuto l’prevista dall’articolo 9 del dl 104/2020. Gli aventi diritto che invece non avevano usufruito nei mesi ...

