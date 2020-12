DirittoDiSatira – ‘Non ci sono elementi di prova’ Che direbbe il grande Oiccarbetrof di Salvini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Dicono che il(ma forse il nome va letto diversamente) avrebbe molte cose da scrivere sul nostro tempo: sul leader leghista Matteo, per esempio.che stima i presidenti della Commissione Antimafia: ma quelli di una volta, nominati dalla Democrazia cristiana che ha sempre saputo trovare come presidenti uomini diversissimi per temperamento, per età, per formazione intellettuale, ma assolutamente concordi nell’orrore virtuosamente nutrito per la verità, che avrebbe mostrato legati ai clan mafiosi politici di primissimo piano. E’ che la Dc faceva le cose per bene, e non avrebbe mai nominato all’Antimafia uno come Nicola Morra che pone domande (e pretende risposte) sui legami dicon Arata, e con Nicastri “condannato in primo grado per mafia come amico di Messina ...