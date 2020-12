Covid | Ema | “Decisione su due vaccini entro il 29 dicembre e il 12 gennaio”

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha reso noto che i due vaccini per il Covid-19 in fase di realizzazione da parte della società americana Pfizer insieme alla tedesca Biontech e da parte dell’americana Moderna potrebbero ricevere l’approvazione per la commercializzazione entro rispettivamente il 29 dicembre e il 12 gennaio.