Barbara D'Urso zia, è nata la nipote Sofia (Di martedì 1 dicembre 2020) Barbara D'Urso è diventata zia. Ad annunciarlo, è la stessa conduttrice di Canale 5 con un post nella mattinata di oggi, 1 dicembre: Ore 9,21….Sofia mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita" La Carmelita nazionale ha corredato la lieta notizia con un'immagine dei neogenitori, la sorella Eleonora ed il marito Michele Olmo, sposato nel 2016. Per Eleonora D'Urso, 18 anni più giovane della nota sorella, Sofia è la primogenita. La 44enne attrice aveva reso nota sui social la gravidanza la scorsa estate: Barbara D'Urso è zia: è nata la figlia della sorella Eleonora A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta! Barbara ed Eleonora D'Urso ...

