Scaroni: “Nel budget di quest’anno non abbiamo inserito né scudetto né Champions” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato una intervista a ‘Gr Parlamento’. Con la vittoria di ieri sulla Fiorentina il Milan ha preso il volo in classifica, con uno stacco di 5 punti dal secondo posto. Ciò nonostante, Scaroni allontana il sogno scudetto. “Non mi spingerei così avanti. Oggi siamo sulla buona strada, ma non ancora alla fine. Per di più non abbiamo inserito né lo scudetto né l’ingresso in Champions nel budget di quest’anno, quindi non pronuncio queste parole: non abbiamo previsto questi obiettivi, poi se arrivano sono contento. Di sicuro stiamo vivendo una soddisfazione fantastica, essere primi è bellissimo ma non bisogna farsi prendere dall’ebbrezza”. Il presidente rossonero ha parlato anche di Ibrahimovic ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente del Milan, Paolo, ha rilasciato una intervista a ‘Gr Parlamento’. Con la vittoria di ieri sulla Fiorentina il Milan ha preso il volo in classifica, con uno stacco di 5 punti dal secondo posto. Ciò nonostante,allontana il sogno. “Non mi spingerei così avanti. Oggi siamo sulla buona strada, ma non ancora alla fine. Per di più nonné loné l’ingresso in Champions neldi, quindi non pronuncio queste parole: nonprevisto questi obiettivi, poi se arrivano sono contento. Di sicuro stiamo vivendo una soddisfazione fantastica, essere primi è bellissimo ma non bisogna farsi prendere dall’ebbrezza”. Il presidente rossonero ha parlato anche di Ibrahimovic ...

TuttoMercatoWeb : Scaroni: 'Milan da titolo? Nel budget di quest'anno non abbiamo inserito nemmeno il 4° posto' - GraziaMarocco : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Milan da titolo? Nel budget di quest'anno non abbiamo inserito nemmeno il 4° posto' - napolista : Scaroni: “Nel budget di quest’anno non abbiamo inserito né scudetto né Champions” “Non abbiamo previsto questi obie… - sportli26181512 : #Milan, Scaroni: 'Scudetto? Restiamo coi piedi per terra. Ibrahimovic un'icona': Il presidente dei rossoneri: 'Non… - lccatt : RT @CalcioFinanza: Scaroni sposa la linea Raiola: no al salary cap nel calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Scaroni “Nel HTTP/1.1 Server Too Busy