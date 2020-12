Giacomo Urtis piccante provoca Tommaso Zorzi: “Dovrebbe usarlo di più…” (Di lunedì 30 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip le bollenti rivelazioni chiosano anche di prima mattina tra un caffè e un cappuccino. Non ci sono orari che limitano i retroscena piccanti raccontati dagli inquilini più spiati d’Italia. E senza farlo apposta, ecco che tra i protagonisti di questa rivelazione a luci rosse c’è Tommaso Zorzi. Tutto inizia quando Selvaggia Roma si rivolge all’influencer precisando di aver visto tutto, incuriosendo immediatamente l’attenzione degli inquilini pronti alla succulenta reazione di Zorzi, che appare malizioso nei suoi sguardi: “Ti è piaciuto?” – ha chiesto il concorrente. A quel punto la Roma cerca di tornare indietro ridimensionando la sua affermazione iniziale. Ma ormai è troppo tardi, gli inquilini cascano nel mood piccante e le successive battute non hanno badato a freni. La discussione è iniziata e ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip le bollenti rivelazioni chiosano anche di prima mattina tra un caffè e un cappuccino. Non ci sono orari che limitano i retroscena piccanti raccontati dagli inquilini più spiati d’Italia. E senza farlo apposta, ecco che tra i protagonisti di questa rivelazione a luci rosse c’è. Tutto inizia quando Selvaggia Roma si rivolge all’influencer precisando di aver visto tutto, incuriosendo immediatamente l’attenzione degli inquilini pronti alla succulenta reazione di, che appare malizioso nei suoi sguardi: “Ti è piaciuto?” – ha chiesto il concorrente. A quel punto la Roma cerca di tornare indietro ridimensionando la sua affermazione iniziale. Ma ormai è troppo tardi, gli inquilini cascano nel moode le successive battute non hanno badato a freni. La discussione è iniziata e ...

