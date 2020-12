Fassina: “Calenda non può guidare un’alleanza progressista per Roma" (Di lunedì 30 novembre 2020) “Roma? Calenda non può guidare un’alleanza progressista”. Stefano Fassina, deputato di Leu, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. “La mia opinione - ha aggiunto - è che siamo al galleggiamento da troppo tempo, non sono stati neanche impostati gli interventi per aggredire in modo strutturale i problemi che pesano su Roma. Dopo quasi 5 anni di consiliatura Raggi non sono state neanche avviate le operazioni. Roma ha bisogno di una svolta. Calenda? Per quanto mi riguarda, Calenda può far parte legittimamente della coalizione, ma per la posizioni che ha e gli interessi economico-sociali a cui fa riferimento non può essere il punto di sintesi di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) “? Calenda non può”. Stefano, deputato di Leu, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. “La mia opinione - ha aggiunto - è che siamo al galleggiamento da troppo tempo, non sono stati neanche impostati gli interventi per aggredire in modo strutturale i problemi che pesano su. Dopo quasi 5 anni di consiliatura Raggi non sono state neanche avviate le operazioni.ha bisogno di una svolta. Calenda? Per quanto mi riguarda, Calenda può far parte legittimamente della coalizione, ma per la posizioni che ha e gli interessi economico-sociali a cui fa riferimento non può essere il punto di sintesi di ...

loriana34406751 : Fassina: “Calenda non può guidare un’alleanza progressista per Roma' | L'HuffPost. Ma per favore!...... ?… - duemme6 : Fassina, un signor nessuno che parla di cose più grandi di lui. Non solo non ha fatto nulla di buono per Roma, ma n… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Fassina: “Calenda non può guidare un’alleanza progressista per Roma' - HuffPostItalia : Fassina: “Calenda non può guidare un’alleanza progressista per Roma' - francescochium1 : @elcastigamat @CarloCalenda @StefanoFassina Ma poi, da quanto tempo non sentivi Fassina?io pensavo non facesse più… -