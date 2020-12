Cosa significa fare ricorso in appello e quando si può procedere? (Di lunedì 30 novembre 2020) Il diritto, come ben sappiamo, è fatto di tante espressioni tecniche che, però, vengono maneggiate quotidianamente da chi si occupa di leggi e di norme. Pensiamo ovviamente agli avvocati, ai notai, ai magistrati e a tutti coloro che, a vario titolo, lavorano all’interno dell’amministrazione della giustizia. Tra queste espressioni, vogliamo qui porre l’attenzione sulla locuzione ‘ricorso in appello‘: che Cosa significa esattamente e quando si può attivare il cosiddetto ‘appello’? Vediamolo. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla differenza tra giudice di merito e giudice di legittimità, clicca qui. ricorso in appello: di che si tratta? Chi perde una causa, pur difeso diligentemente dal proprio ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 30 novembre 2020) Il diritto, come ben sappiamo, è fatto di tante espressioni tecniche che, però, vengono maneggiate quotidianamente da chi si occupa di leggi e di norme. Pensiamo ovviamente agli avvocati, ai notai, ai magistrati e a tutti coloro che, a vario titolo, lavorano all’interno dell’amministrazione della giustizia. Tra queste espressioni, vogliamo qui porre l’attenzione sulla locuzione ‘in‘: cheesattamente esi può attivare il cosiddetto ‘’? Vediamolo. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla differenza tra giudice di merito e giudice di legittimità, clicca qui.in: di che si tratta? Chi perde una causa, pur difeso diligentemente dal proprio ...

Padre Antonio Spadaro, intervenendo sul Fatto Quotidiano dell’1 dicembre a proposito della messa di Natale, osserva che ciò che conta a livello simbolico non è «l’orario esatto – che sia la mezzanotte ...

Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck: il nuovo sito e due laboratori online

L'Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck lancia il nuovo sito e partecipa alla XVI Giornata del Contemporaneo AMACI con due laboratori online gratuiti.

