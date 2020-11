Uomo di 42 anni accoltellato in pieno centro: è giallo sull’aggressione (Di domenica 29 novembre 2020) Un Uomo di 42 anni è stato accoltellato e ucciso nel quartiere San Rocco a Monza: è giallo sui motivi dell’aggressione. giallo sulla terribile aggressione ai danni di un 42enne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 29 novembre 2020) Undi 42è statoe ucciso nel quartiere San Rocco a Monza: èsui motivi dell’aggressione.sulla terribile aggressione ai ddi un 42enne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

renatobrunetta : Si è spento improvvisamente, all’età di 65 anni, Remo #Sernagiotto, storico esponente veneto di @forza_italia, un u… - chetempochefa : “Per tutto quello che ho fatto nel calcio non sarò mai un uomo comune, ma non ho voluto essere l'esempio di nessuno… - rtl1025 : ?? Un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate per strada nel centro di #Monza. Ne dà notizia il 118. Sul posto i carabinieri. - No_Islam_ : @macri9095 E' una balla enorme, anche perché quest'uomo non è davvero più giovane, a 78 anni, per guidare gli USA.… - DottVicidomini : RT @renatobrunetta: Si è spento improvvisamente, all’età di 65 anni, Remo #Sernagiotto, storico esponente veneto di @forza_italia, un uomo… -