Prima lo schianto poi l'auto si ribalta con 4 giovani a bordo: Valeria muore sul colpo a 16enne (Di domenica 29 novembre 2020) Un gravissimo incidente è avvenuto ieri sulla strada provinciale 34 del Lisano. La 16 enne Valeria Artini di Zurlo ha perso la vita, un 22 enne è in gravissime condizioni, mentre una 15 enne e un altro 22 enne sono in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Erano le 17 e 50 e la Toyota Yaris L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

