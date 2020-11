Mike Tyson, un eroe mitologico che ferma il tempo: ci ha riportati in un passato sognante. Un quarto d’ora da leggenda (Di domenica 29 novembre 2020) Rivedere Mike Tyson sul ring è stato come fermare la clessidra. Ammirare Iron Mike sul ring dello Staples Center è stato come ritornare nel passato, è stata la manifestazione vivente di un tempo che non c’è più e che in maniera vellutata ci manca nel nostro quotidiano. Uno dei pugili più iconici della storia dominava le scene nella seconda parte degli anni ’80, vinse il suo primo Mondiale nel 1986 e poi unificò tre cinture difendendole fino al 1990. Era un mondo meno frenetico, in cui era eretto ancora il Muro di Berlino e in cui la contrapposizione tra USA e U erano ancora ben viva. Era un mondo in cui le comunicazioni erano lontane anni luce da quelle odierne e in cui l’atmosfera era più sognante, più ovattata, più spensierata. Un contesto in cui anche i rapporti ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Rivederesul ring è stato comere la clessidra. Ammirare Ironsul ring dello Staples Center è stato come ritornare nel, è stata la manifestazione vivente di unche non c’è più e che in maniera vellutata ci manca nel nostro quotidiano. Uno dei pugili più iconici della storia dominava le scene nella seconda parte degli anni ’80, vinse il suo primo Mondiale nel 1986 e poi unificò tre cinture difendendole fino al 1990. Era un mondo meno frenetico, in cui era eretto ancora il Muro di Berlino e in cui la contrapposizione tra USA e U erano ancora ben viva. Era un mondo in cui le comunicazioni erano lontane anni luce da quelle odierne e in cui l’atmosfera era più, più ovattata, più spensierata. Un contesto in cui anche i rapporti ...

