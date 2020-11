Drive-in per tamponi Covid a Ruda (Di domenica 29 novembre 2020) Il Comune di Ruda, assieme a 12 medici di medicina generale della Bassa Friulana, ha attivato un Drive-in per effettuare tamponi rapidi presso la sede comunale della Protezione Civile, in via Duca d’Aosta a Perteole. Il servizio prenderà il via già la prossima settimana e sarà aperto almeno 2 ore al giorno, sette giorni su sette. Sono previsto 30-40 tamponi al giorno. I medici che opereranno lo screening e si sono resi disponibili per i test Covid sono la dott.ssa Liberale, il dott. Tiberio, il dott. Da Ros (medici di medicina generale di Ruda), il dott. Spagnul, la dott.ssa Bongiovanni, il dott. De Nicolellis (di Fiumicello Villa Vicentina), la dott.ssa Galimberti, il dott. Tonelli, il dott. Aschettino, il dott. Matera e il dott. Panizzo (di Cervignano del Friuli) e la dott.ssa ... Leggi su udine20 (Di domenica 29 novembre 2020) Il Comune di, assieme a 12 medici di medicina generale della Bassa Friulana, ha attivato un-in per effettuarerapidi presso la sede comunale della Protezione Civile, in via Duca d’Aosta a Perteole. Il servizio prenderà il via già la prossima settimana e sarà aperto almeno 2 ore al giorno, sette giorni su sette. Sono previsto 30-40al giorno. I medici che opereranno lo screening e si sono resi disponibili per i testsono la dott.ssa Liberale, il dott. Tiberio, il dott. Da Ros (medici di medicina generale di), il dott. Spagnul, la dott.ssa Bongiovanni, il dott. De Nicolellis (di Fiumicello Villa Vicentina), la dott.ssa Galimberti, il dott. Tonelli, il dott. Aschettino, il dott. Matera e il dott. Panizzo (di Cervignano del Friuli) e la dott.ssa ...

MinisteroDifesa : La #Difesa per emergenza #COVID19. La mappa dei Drive-Through-Difesa presenti in tutta Italia dove si eseguono i… - Borderline_24 : #Covid, una postazione drive through per i test rapidi a Mola di Bari - _Max_Santiago_ : RT @Wikileaks_Ita: La Pres Camera uscente Laura #Boldrini si è rifiutata di incontrare l'Avv #CarloPalermo(difesa fam #DePalo)per la desecr… - machitesap : @stanzaselvaggia @OttoemezzoTW Scusate ma in Lombardia non ci sono i drive in per farlo tramite Asl come nel Lazio? - patriziafrezzat : RT @Wikileaks_Ita: La Pres Camera uscente Laura #Boldrini si è rifiutata di incontrare l'Avv #CarloPalermo(difesa fam #DePalo)per la desecr… -

Ultime Notizie dalla rete : Drive per Revello, da mercoledì attivo il drive in per tamponi rapidi Cuneo24 Drive-in per tamponi Covid a Ruda

Il Comune di Ruda, assieme a 12 medici di medicina generale della Bassa Friulana, ha attivato un drive-in per effettuare tamponi rapidi presso la sede comunale della Protezione Civile, in via Duca ...

Dimensioni Security Camera Visibile mercato: Top Paesi segmentata da applicazioni e geografia Trends, Condividere, Crescita e previsioni 2026

Security Camera Visibile mercato fornisce un’analisi chiave sullo stato del mercato dei produttori Security Camera Visibile con le migliori fatti e cifre, significato, definizione, l’analisi SWOT, par ...

Il Comune di Ruda, assieme a 12 medici di medicina generale della Bassa Friulana, ha attivato un drive-in per effettuare tamponi rapidi presso la sede comunale della Protezione Civile, in via Duca ...Security Camera Visibile mercato fornisce un’analisi chiave sullo stato del mercato dei produttori Security Camera Visibile con le migliori fatti e cifre, significato, definizione, l’analisi SWOT, par ...