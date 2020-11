Di Maio | ' L' Italia deve correre | rimpasto scenario da fantascienza'

Leggi su tgcom24.mediaset

(Di domenica 29 novembre 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Dispazza via qualsiasi ipotesi dinel governo. 'Leggo 'appassionanti' retroscena su fantomatici rimpasti - spiega -. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il Movimento 5 stelle. Dovremmo ...