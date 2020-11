Bianca Berlinguer | «Tra Corona e Di Mare è una questione tra maschi | anche se l’offesa sono io È assurdo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 novembre 2020) “Questa vicenda ha dell’stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la; (ci pensa) vengo offesa da un uomo,, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai3, Franco Di, con un atto di autorità inappellabile”. Dice cosìal Fatto quotidiano, a firma Alessandro Ferrucci.non è più ospite fisso della trasmissione Cartada quando la chiamò gallina in diretta. E giovedì è stato ospitato a La7 da Corrado Formigli. Dopo il “gallina” gli ho risposto con durezza, ma non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. E ripeto: non mi è stato lasciato il diritto di gestire. Ci siamo chiariti ...