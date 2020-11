Tre morti in Sardegna per il maltempo | frane allagamenti e strade chiuse

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 novembre 2020) CAGLIARI (ITALPRESS) – Ha fatto vittime e dispersi in Barbagia, nel comune di Bitti, l’ondata diche ha colpito lacon forti nubifragi che hanno provocato. A perdere la vita 3 persone: un uomo che era bordo di un pick up, un anziano annegato nella sua casa allagata e un’altra persona inizialmente data fra i dispersi. “Piove molto da diverse ore. Si raccomanda la massima prudenza evitando spostamenti non strettamente necessari e in modo particolare evitando di attraversare guadi e di transitare o sostare in aree dove sia alto il rischio di caduta massi, alberi o. Appena possibile faremo una verifica per valutare la situazione. Nel mentre attenzione e prudenza massima”, ha scritto su Facebook il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini. Il ...