"Rosy Bindi? L'uomo giusto al posto giusto". Bufera sul post del consigliere leghista (Di sabato 28 novembre 2020) polemica a Grosseto per un post sessista su Facebook di Pasquale Virciglio , medico e consigliere comunale della Lega , che sulla nomina del commissario alla sanità nella Regione Calabria ha scritto: «... Leggi su lanazione (Di sabato 28 novembre 2020) polemica a Grosseto per unsessista su Facebook di Pasquale Virciglio , medico ecomunale della Lega , che sulla nomina del commissario alla sanità nella Regione Calabria ha scritto: «...

ildododavide : Indovinate di che partito è il genio di oggi? - alegio957 : RT @pdnetwork: 'Rosy Bindi commissario in Calabria. Finalmente l’uomo giusto al posto giusto'. Quelle che leggete sono le parole scritte d… - Vittoriozarrell : RT @pdnetwork: 'Rosy Bindi commissario in Calabria. Finalmente l’uomo giusto al posto giusto'. Quelle che leggete sono le parole scritte d… - qn_lanazione : 'Rosy Bindi? L'uomo giusto al posto giusto'. Bufera sul post del consigliere leghista - Fabrizi41222243 : @borghi_claudio @mattiafeltri Non fatecela vedere ... meglio la Rosy Bindi! -