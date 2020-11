Oddo: “Non mi dimetto, certe decisioni spettano alla società” (Di sabato 28 novembre 2020) Massimo Oddo ha commentato così la settima sconfitta in stagione del suo Pescara, per mano del Pordenone, e le possibili dimissioni:“Della società non ho visto nessuno. Sono andato direttamente negli spogliatoi – ammette il mister ex Udinese e Perugia, come riportato da Pescarasport24 -. Io non mi dimetto: lo farò se la situazione non dovesse cambiare quando avrò tutti a disposizione. certe decisioni spettano alla società”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Massimoha commentato così la settima sconfitta in stagione del suo Pescara, per mano del Pordenone, e le possibili dimissioni:“Della società non ho visto nessuno. Sono andato direttamente negli spogliatoi – ammette il mister ex Udinese e Perugia, come riportato da Pescarasport24 -. Io non mi: lo farò se la situazione non dovesse cambiare quando avrò tutti a disposizione.. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pall_Gonfiato : #Oddo nel post partita di Pescara-Pordenone - pescaranews : Pescara-Pordenone 0-2, Oddo: 'Non mi dimetto, mi assumo le mie responsabilità' - pescarasport24 : Sebastiani non rilascia dichiarazioni. Ore calde per Oddo - saporati20 : @Angelredblack1 @PescaraCalcio Non penso ci siano i soldi per pagarli, probabilmente nemmeno Pillon. Temo che punte… - pescarasport24 : Oddo: 'Io non mi dimetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Oddo “Non Marzo 2015 – HGnews HG news