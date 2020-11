Matthew “super” De Lisi resta con i San Francisco Shock: i fan tirano un sospiro di sollievo (Di sabato 28 novembre 2020) Il giocatore più “creativo” della Overwatch League ha deciso di rimanere nella “Baia”. Il San Francisco Shock ha fatto sapere che Matthew “super” DeLisi farà parte del roster anche nella stagione 2021. La scorsa settimana, il team californiano ha confermato gran parte del roster anche per l’anno prossimo, e ora è arrivata la conferma anche per DeLisi. Alla fine del 2017, super si è accordato con il San Francisco Shock insieme all’ex DPS Jay “Sinatraa” Won, nonostante nessuno dei due avesse l’età necessaria per giocare nella Overwatch League. Il giocatore esports ha fatto parte del roster di San Francisco Shock sia nel 2019 che nel 2020. He’s back. @super OW rejoins the Shock in 2021 to hunt the #3peat ... Leggi su esports247 (Di sabato 28 novembre 2020) Il giocatore più “creativo” della Overwatch League ha deciso di rimanere nella “Baia”. Il Sanha fatto sapere cheDefarà parte del roster anche nella stagione 2021. La scorsa settimana, il team californiano ha confermato gran parte del roster anche per l’anno prossimo, e ora è arrivata la conferma anche per De. Alla fine del 2017, super si è accordato con il Saninsieme all’ex DPS Jay “Sinatraa” Won, nonostante nessuno dei due avesse l’età necessaria per giocare nella Overwatch League. Il giocatore esports ha fatto parte del roster di Sansia nel 2019 che nel 2020. He’s back. @super OW rejoins thein 2021 to hunt the #3peat ...

esports247_it : Matthew 'super' De Lisi resta con i San Francisco Shock: i fan tirano un sospiro di sollievo - matthew_poli : RT @lastgiuli: raga ma ogni tanto anche a voi vengono quelle idee super sbagliate tipo aprire lo sportello di un'auto in corsa o siete norm… - StockCarLiveITA : Sheldon Creed vs Matthew Brabham, Surfers Paradise 2016. Ultima gara stagionale, quella che mette il sigillo defini… - Sofiaabrotto : @leclevc É la cosa più bella di sempre e sono super azzeccati (l’accoppiata Lando-Matthew è ciò di cui non pensavo di aver bisogno) -