Luigi di Maio ricorda Maradona: "Con Napoli una meravigliosa storia di passione" (Di sabato 28 novembre 2020) Ha ricordato il grande campione sulle pagine di Leggo.it con un messaggio molto sentito. Il ministro ed esponente del Movimento 5 stelle ha ammesso di essere ripiombato indietro nel tempo alla ... Leggi su yeslife (Di sabato 28 novembre 2020) Hato il grande campione sulle pagine di Leggo.it con un messaggio molto sentito. Il ministro ed esponente del Movimento 5 stelle ha ammesso di essere ripiombato indietro nel tempo alla ...

Corriere : Di Maio: «Forza Italia nella maggioranza? Dialogo con tutti, ma il rimpasto sarebbe un insulto» - Avv_Natalina : Amore di Giggino ???? #Brunetta a #DiMaio: 'Caro Luigi,tu mi somigli.Sei diventato un leader,sei veloce.Ti prego non… - Th3P3ck : RT @Libero_official: Intercettati insieme alla Farnesina, non è una coincidenza. #Dalema da #DiMaio, il retroscena: lo scambio per arrivare… - Mariang47614228 : RT @GeMa7799: Massimo D'Alema e Luigi Di Maio, intercettati insieme alla Farnesina. Retroscena: lo scambio per arrivare al Quirinale..?? - Semplice3 : @musico_il L’arroganza è quella di chi non pensa che,ai tempi cui ci si riferisce, Luigi Di Maio, oggi Ministro,non… -