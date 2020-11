Boxe | Michael Magnesi | una cintura di passaggio verso nuovi orizzonti

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) La vittoria su Patrick Kinigamazi, che è valsa ail titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma, è un evento importante per il pugilato italiano. Dopo Giovanni De Carolis, un altro tricolore è riuscito ad arrivare sul tetto del mondo, benché in una ben diversa categoria., però, sa bene, e lo ha ribadito, quello che è noto: il titolo IBO non è che un. Adesso, la testa sarà necessariamente voltatal’alto, e l’ha del resto dichiarato lui stesso: “Punto a diventare Campione del Mondo di più sigle. Questa è unadiper me, voglio arrivare ancora più in alto“. Frasi, queste, che portano direttamente ai quattro più riconosciuti titoli di categoria, quelli detenuti dagli americani Gevonta Davis (WBA Super, un titolo che ...