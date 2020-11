Amici 20, il gossip del momento: chi piace a Giulia? (Di sabato 28 novembre 2020) In collegamento con la casetta di Amici 20, la De Filippi indaga sulla cotta della ballerina Giulia. Intanto dal web spunta un nome Giulia Stabile è al centro di un gossip molto chiacchierato all’interno la casetta di Amici 20. Ma anche sul web non si fa altro che parlare di chi potrebbe essere il ragazzo che ha rubato il cuore alla bella ballerina. Nell’ultimo collegamento di Maria de Filippi con i ragazzi di Amici, la conduttrice ha provato a risolvere l’enigma ma Giulia sembra non volerne sapere di confessare la propria cotta. Appena entrata in Amici 20, infatti, Giulia raccontò a Maria De Filippi che aveva un po’ di timore per l’arrivo in casetta di un ragazzo che le piaceva. Non fece nomi, ma sostenne che a questo ... Leggi su zon (Di sabato 28 novembre 2020) In collegamento con la casetta di20, la De Filippi indaga sulla cotta della ballerina. Intanto dal web spunta un nomeStabile è al centro di unmolto chiacchierato all’interno la casetta di20. Ma anche sul web non si fa altro che parlare di chi potrebbe essere il ragazzo che ha rubato il cuore alla bella ballerina. Nell’ultimo collegamento di Maria de Filippi con i ragazzi di, la conduttrice ha provato a risolvere l’enigma masembra non volerne sapere di confessare la propria cotta. Appena entrata in20, infatti,raccontò a Maria De Filippi che aveva un po’ di timore per l’arrivo in casetta di un ragazzo che leva. Non fece nomi, ma sostenne che a questo ...

