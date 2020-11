XF 2020 eliminati i favoriti Melancholia. Manuel fuori di sé: “Fallimento totale” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il quinto live di X Factor 2020 ha regalato una serata scoppiettante, a tratti esplosiva, con dei colpi di scena inaspettati e la conferma (si metta il cuore in pace Manuel Agnelli ) che si può essere rivoluzionari quanto si vuole, e quest’anno il programma ci ha provato, con gli inediti fin dalla prima puntata, le scelte anticonvenzionali e coraggiose dei giudici, ma alla fine il voto del pubblico sovrano e tradizionalista sbaraglia le carte e spesso riporta l’equilibrio sui binari classici, rassicuranti e per alcuni sicuramente monotoni della tradizione. Ovvero: sono stati eliminati i Melancholia, gruppo favorito alla vittoria fin dalle prime battute: originali, rivoluzionari, talentuosi, adorati dal loro giudice, capaci di presentare cose innovative e di rottura sul palco di XF. E forse per questo, come spesso ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 novembre 2020) Il quinto live di X Factorha regalato una serata scoppiettante, a tratti esplosiva, con dei colpi di scena inaspettati e la conferma (si metta il cuore in paceAgnelli ) che si può essere rivoluzionari quanto si vuole, e quest’anno il programma ci ha provato, con gli inediti fin dalla prima puntata, le scelte anticonvenzionali e coraggiose dei giudici, ma alla fine il voto del pubblico sovrano e tradizionalista sbaraglia le carte e spesso riporta l’equilibrio sui binari classici, rassicuranti e per alcuni sicuramente monotoni della tradizione. Ovvero: sono stati, gruppo favorito alla vittoria fin dalle prime battute: originali, rivoluzionari, talentuosi, adorati dal loro giudice, capaci di presentare cose innovative e di rottura sul palco di XF. E forse per questo, come spesso ...

