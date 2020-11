Slittino, Dominik Fischnaller ha un’infiammazione all’appendicite. Sarà comunque in gara a Igls (Di venerdì 27 novembre 2020) Non parte nel migliore dei modi l’avventura di Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2020-2021. Il massimo circuito internazionale partirà questo week-end in quel di Igls, catino austriaco tra i più amati dall’altoatesino. Purtroppo però un problema fisico condizionerà, molto probabilmente, le performance della stella azzurra di questa disciplina. Il campione europeo, infatti, soffre di un’infiammazione all’appendicite, come dichiarato ai microfoni di OA Sport. L’azzurro è arrivato all’ultimo momento in quel di Innsbruck (mercoledì sera), saltando anche il primo giorno di prove sul budello austriaco. Fischnaller Sarà costretto a stringere i denti domani nel singolo maschile, con la speranza di agguantare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Non parte nel migliore dei modi l’avventura dinella Coppa del Mondo disu pista artificiale 2020-2021. Il massimo circuito internazionale partirà questo week-end in quel di, catino austriaco tra i più amati dall’altoatesino. Purtroppo però un problema fisico condizionerà, molto probabilmente, le performance della stella azzurra di questa disciplina. Il campione europeo, infatti, soffre di, come dichiarato ai microfoni di OA Sport. L’azzurro è arrivato all’ultimo momento in quel di Innsbruck (mercoledì sera), saltando anche il primo giorno di prove sul budello austriaco.costretto a stringere i denti domani nel singolo maschile, con la speranza di agguantare la ...

