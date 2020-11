Riapre dopo un anno lo storico punto vendita 'Carni e Affini' di via Masi (Di venerdì 27 novembre 2020) Ha riaperto dopo un periodo di ristrutturazione lo storico punto vendita 'Carni e Affini' di via Masi a Foggia. 'Fa parte dei nostri nove supermercati cittadini e fu il primo che aprimmo nel lontano ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 27 novembre 2020) Ha riapertoun periodo di ristrutturazione lo' di viaa Foggia. 'Fa parte dei nostri nove supermercati cittadini e fu il primo che aprimmo nel lontano ...

MarcoSanavia1 : Dopo 21 riapre l’ospedale di Valdobbiadene. Giubilo tra i pazienti: flebo di prosecco a chilometro zero. - FiloPucci : RT @trescogli: Natale: Si riapre e dopo Befana si richiude. San Valentino: Si riapre fino all'8 marzo poi si richiude. Pasqua: Si riapre po… - trescogli : Natale: Si riapre e dopo Befana si richiude. San Valentino: Si riapre fino all'8 marzo poi si richiude. Pasqua: Si… - NadaAlfano : RT @fattoquotidiano: La Francia si prepara a riaprire dopo il #lockdown. Ma in modo “progressivo”, per evitare gli errori del passato. Sono… - fattoquotidiano : La Francia si prepara a riaprire dopo il #lockdown. Ma in modo “progressivo”, per evitare gli errori del passato. S… -

Sannicola – Riapre il mercato settimanale del sabato a Sannicola. Il sindaco Cosimo Piccione ha revocato l’ordinanza del 6 novembre scorso che prevedeva la chiusura sino al 5 dicembre, “per motivi pre ...

Lombardia zona arancione, Fontana “Non è liberi tutti”

Dopo il passaggio della Lombardia in zona arancione bisogna far capire ai cittadini che non è iniziata la stagione del liberi tutti, in cui ci si può comportare come ci si comportava prima. Lo ha dett ...

