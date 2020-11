Parmigiana di zucca (Di venerdì 27 novembre 2020) La è una ricetta veramente appetitosa e originale, utile quando volete preparare un piatto facile e veloce ma davvero sorprendente. Potete utilizzare questa ricetta sia come piatto unico, sia come contorno sia all’interno di un buffet. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 4-500 gr. di zucca (il peso si riferisce alla zucca già pulita) 2 patate medie 500 ml. di latte 250 gr. di mozzarella di bufala 80 gr. di parmigiano reggiano Sale q.b. Pepe q.b. Noce moscata q.b. Pangrattato Olio evo q.b. Iniziamo la preparazione della sbucciando e lavando le patate, poi tagliatele a cubetti e fate bollire in acqua per circa 20 minuti. Quando la patata sarà tenera, scolate e mettete in un pentolino insieme a 500 ml di latte, aggiungete la noce moscata, il sale e il pepe. Intanto continuate la preparazione ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 27 novembre 2020) La è una ricetta veramente appetitosa e originale, utile quando volete preparare un piatto facile e veloce ma davvero sorprendente. Potete utilizzare questa ricetta sia come piatto unico, sia come contorno sia all’interno di un buffet. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 4-500 gr. di(il peso si riferisce allagià pulita) 2 patate medie 500 ml. di latte 250 gr. di mozzarella di bufala 80 gr. di parmigiano reggiano Sale q.b. Pepe q.b. Noce moscata q.b. Pangrattato Olio evo q.b. Iniziamo la preparazione della sbucciando e lavando le patate, poi tagliatele a cubetti e fate bollire in acqua per circa 20 minuti. Quando la patata sarà tenera, scolate e mettete in un pentolino insieme a 500 ml di latte, aggiungete la noce moscata, il sale e il pepe. Intanto continuate la preparazione ...

bastet : Pt. 1 - Guardate che parmigiana di zucca! - Chi te l’ha portata? Pt. 2 - Oggi ho mangiato certe cozze... - Ah, c’… - desparlanciano : Parmigiana di zucca Secondo del giorno: parmigiana di zucca, ecco gli ingredienti. -INGREDIENTI- 500 gr di zucca F… - JetPackGalileo : Power Ranking the Thanksgiving Day Foods: 1. Gelato 2. Bistecca alla Fiorentina 3. Pizza 4. Lasagne alla Bolognese… - lorenza_bezze : RT @FrancoDallatom1: A Parma seguiamo ricetta mantovana: zucca, amaretti, parmigiana e mostarda avvolti in sfoglia di pasta all'uovo fresca… - FrancoDallatom1 : A Parma seguiamo ricetta mantovana: zucca, amaretti, parmigiana e mostarda avvolti in sfoglia di pasta all'uovo fre… -

Ultime Notizie dalla rete : Parmigiana zucca Parmigiana di zucca TorreSette Come cucinare la zucca trombetta

Conosciuta dagli esperti attraverso il nome di cucurbita moscata, la zucca trombetta è un ortaggio che si coltiva nei terreni caratterizzati dalla presenza di un clima mite. La zona geografica per ecc ...

Ecco la favolosa zucca croccante in padella

Arriva il freddo e si comincia a sentire il bisogno di piatti caldi. Per variare abbiamo scoperto come cucinare la zucca non soltanto preparando la solita ...

Conosciuta dagli esperti attraverso il nome di cucurbita moscata, la zucca trombetta è un ortaggio che si coltiva nei terreni caratterizzati dalla presenza di un clima mite. La zona geografica per ecc ...Arriva il freddo e si comincia a sentire il bisogno di piatti caldi. Per variare abbiamo scoperto come cucinare la zucca non soltanto preparando la solita ...