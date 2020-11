Omicidio-suicidio in un camper

(Di venerdì 27 novembre 2020) Donna uccisa dall'ex compagno in un. L'uomo si è tolto la vita. Uccide la ex dopo averla attirata in una trappola su Notizie.it.

fcolarieti : Morte di David Rossi: suicidio o omicidio? I festini hard e le indagini | VIDEO @redazioneiene @a_monteleone… - M_Montigiani : RT @MediasetPlay: Antonino Monteleone e Marco Occhipinti raccolgono nuove testimonianze riguardo la misteriosa vicenda della morte di David… - MediasetPlay : Antonino Monteleone e Marco Occhipinti raccolgono nuove testimonianze riguardo la misteriosa vicenda della morte di… - Adriano99404537 : Parole giuste approvate da molte donne. Ma quindi non siamo così lontani...quindi...non è che anche il rapporto uom… - LiciaBon : E qui noi invece stiamo realizzando un omicidio/suicidio di massa?? Interessa la settimana bianca????????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio suicidio

Questa vicenda si è svolta tra Cremona, Barcellona e Lisbona. LEGGI ANCHE: Torino, uccide la ex moglie a colpi di pistola spara alla figlia; Uccide la ex attirandola in trappola.L’omicidio-suicidio è avvenuto a Peniche, sulla costa atlantica dell’Estremadura, una delle capitali mondiali dei surfisti e della pesca, come la vicina Nazaré. L’uomo si chiamava Roberto Arcari, ...