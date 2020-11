Né Elisabetta II, né Camilla: la più grande nemica di Diana (poi alleata) fu la sua «matrigna» (Di venerdì 27 novembre 2020) Lady Diana aveva solo 5 anni quando la sua mamma, la viscontessa Frances Spencer, abbandonò la famiglia per seguire il suo amante. Nel 1976 suo padre, il conte John Spencer, ottenuto il divorzio sposò in seconde nozze Raine McCorquodale, contessa di Dartmouth, unica figlia di Alexander McCorquodale e della scrittrice Barbara Cartland. Raine, quattro figli da un precedente matrimonio, divenne così la matrigna di Diana e dei suoi fratelli – Charles, Sarah e Jane – e si trasferì nella residenza di Althorp. I quattro adolescenti la detestavano, tanto che l’avevano ribattezzata «Acid Raine», gioco di parole con la pioggia acida, e le cantavano «Raine Raine go away», invito per niente velato a sparire dalle loro vite. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Lady Diana aveva solo 5 anni quando la sua mamma, la viscontessa Frances Spencer, abbandonò la famiglia per seguire il suo amante. Nel 1976 suo padre, il conte John Spencer, ottenuto il divorzio sposò in seconde nozze Raine McCorquodale, contessa di Dartmouth, unica figlia di Alexander McCorquodale e della scrittrice Barbara Cartland. Raine, quattro figli da un precedente matrimonio, divenne così la matrigna di Diana e dei suoi fratelli – Charles, Sarah e Jane – e si trasferì nella residenza di Althorp. I quattro adolescenti la detestavano, tanto che l’avevano ribattezzata «Acid Raine», gioco di parole con la pioggia acida, e le cantavano «Raine Raine go away», invito per niente velato a sparire dalle loro vite.

