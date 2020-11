Morte Maradona, Mancini: “La nostra Samp fu l’erede di quel Napoli straordinario” (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervistato da Il Mattino, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha ricordato Maradona, i suoi duelli con la Samp che fu l’erede di quel Napoli straordinario. Queste le sue parole: “Ricordo benissimo il giorno dell’annuncio del Napoli, estate 1984, quando presero Maradona dal Barcellona. Ci sembrava fosse impossibile, da una delle top squadre in Europa, passava al Napoli che in quel momento non era al top in Italia. Io giocavo nella Sampdoria e con tutti i compagni di squadra accogliemmo la notizie con grande esaltazione. Il suo arrivo rappresentava un sintomo positivo per tutto il campionato. E infatti il Napoli da allora ha poi vinto tanti, il primo scudetto nell’87 credo fu una ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervistato da Il Mattino, il CT della Nazionale, Roberto, ha ricordato, i suoi duelli con lache fudistraordinario. Queste le sue parole: “Ricordo benissimo il giorno dell’annuncio del, estate 1984, quando preserodal Barcellona. Ci sembrava fosse impossibile, da una delle top squadre in Europa, passava alche inmomento non era al top in Italia. Io giocavo nelladoria e con tutti i compagni di squadra accogliemmo la notizie con grande esaltazione. Il suo arrivo rappresentava un sintomo positivo per tutto il campionato. E infatti ilda allora ha poi vinto tanti, il primo scudetto nell’87 credo fu una ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - VilloAle : RT @DrMCecconi: Assembramenti a Napoli per la morte di Maradona (RIP). Mentre ci sono divieti d'assembramento per funerali e restrizioni de… - infoitsport : Maradona, indagini serrate sulle cause della morte: parte la disputa sull'eredità -