Marotta agli azionisti Inter: “Poste solide basi per tornare alla vittoria” (Di venerdì 27 novembre 2020) L’Ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, dopo l’assemblea degli azionisti, ha parlato così in vista del futuro del club nerazzurro: “Il club ha intrapreso un nuovo cammino, questo in un contesto di grande incertezza. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato e siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa. L’Inter ha valorizzato talenti giovani, che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale di questo club. Adesso sono state poste delle basi solide che, con il passare del tempo, ci consentiranno di tornare alla vittoria. L’obiettivo rimane sempre lo stesso, cioè la crescita costante dei risultati stagione dopo stagione.” Foto: twitter uff Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) L’Ad dell’, Giuseppe, dopo l’assemblea degli, ha parlato così in vista del futuro del club nerazzurro: “Il club ha intrapreso un nuovo cammino, questo in un contesto di grande incertezza. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato e siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa. L’ha valorizzato talenti giovani, che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale di questo club. Adesso sono state poste delleche, con il passare del tempo, ci consentiranno divittoria. L’obiettivo rimane sempre lo stesso, cioè la crescita costante dei risultati stagione dopo stagione.” Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tractor220510 : @cippiriddu L'ha fatta, non si può ignorare, come non si può ignorare due stagioni di Champions disastrose. Le dich… - TheWalr02066802 : @davidelegnani @FusatoRiccardo @biscone69 Verissimo hai ragione. Per come è stato trattato però potrebbe rifiutarsi… - Christi53215965 : @MauRes97288006 @LCafeinter @ZZiliani Se vuoi 'imitate' il modello juve, ogniuno deve avere una mansione precisa e… - DitoInau : @FcInterNewsit Io farei un pacco con Conte, Marotta ed Ausilio. Saldi di fine stagione e soggetti non più graditi agli interisti. - mirmidone_4 : RT @tribsportblog: @Vatenerazzurro1 Ha sbagliato anche #Marotta. A volere #Conte, che contraddiceva tutta la grande storia nerazzurra. Come… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta agli Marotta agli azionisti Inter: “Poste solide basi per tornare alla vittoria” alfredopedulla.com Calciomercato Inter, Eriksen out: Marotta cala l’asso

L'inizio di stagione dell'Inter è stato tutt'altro che positivo. Anzi, forse un avvio così non se lo sarebbe aspettato nemmeno il più pessimista dei tifosi o degli addetti ai lavori. Il tempo delle sc ...

Calciomercato Juventus, ecco perché Dybala può andare all’Inter

Continua a far discutere il futuro alla Juventus di Dybala: l'Inter potrebbe pensare al colpaccio in caso di mancato rinnovo della 'Joya' ...

L'inizio di stagione dell'Inter è stato tutt'altro che positivo. Anzi, forse un avvio così non se lo sarebbe aspettato nemmeno il più pessimista dei tifosi o degli addetti ai lavori. Il tempo delle sc ...Continua a far discutere il futuro alla Juventus di Dybala: l'Inter potrebbe pensare al colpaccio in caso di mancato rinnovo della 'Joya' ...