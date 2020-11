La Serie A rende omaggio a Maradona | le iniziative in programma sui campi

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa LegaA e tutte le Societàrannoa Diego Armandoin occasione della prossima giornata dionato attraverso unadi: RISCALDAMENTO Durante il riscaldamento delle squadre sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il famoso video conche palleggia nel prepartita di una gara europea contro il Bayern Monaco nel 1989, sulla musica di “Live is life”; LUTTO AL BRACCIO Tutti i calciatori scenderanno in campo con una fascia nera al braccio sinistro; MINUTO DI RACCOGLIMENTO Sarà effettuato prima del calcio d’inizio di ogni partita un minuto di silenzio, con giocatori e ufficiali di gara schierati attorno al cerchio di centrocampo; IMMAGINE SUL MAXISCHERMO Durante il minuto ...

MILANO - La Lega Serie A e tutte le Società renderanno omaggio a Diego Armando Maradona in occasione della prossima giornata di campionato attraverso una serie di iniziative: RISCALDAMENTO Durante il ...