Centro commerciale Maximo, code per il Black Friday a Roma (Di venerdì 27 novembre 2020) Assembramenti e code lunghe diverse centinaia di metri si susseguono da questa mattina nel nuovo Maximo Shopping Center , il mega Centro commerciale di Roma con oltre 150 negozi al suo interno. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Assembramenti elunghe diverse centinaia di metri si susseguono da questa mattina nel nuovoShopping Center , il megadicon oltre 150 negozi al suo interno. ...

fanpage : Ultim'ora Nonostante l’emergenza Covid, una fila lunga 500 metri per l'apertura del nuovo Centro Commerciale - OfficialASRoma : ????????????????? Oggi Romolo è stato tra i primi visitatori del nuovo #ASRoma Store del centro commerciale Maximo! - OfficialASRoma : ?? Un nuovo #ASRoma Store è in arrivo! ?? ?????? Aprirà domani alle 10:00 all'interno del centro commerciale Maximo! ??? - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Roma, in migliaia nel nuovo centro commerciale: chilometri di auto in coda, assembramenti e distanze saltate - OryDf : @Lanf040264 Come a roma oggi Apertura del centro commerciale MAXIMO Folla in fila per entrare,ma il distanziamento?… -