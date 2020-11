BTP, rendimento al minimo storico a 0,56% (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Nuovo minimo storico per il rendimento del BTP decennale, che si assesta sullo 0,56%, dallo 0,57% di ieri. Il differenziale rispetto ai tassi dei bund tedeschi equivalenti, lo spread, si è ulteriormente ridotto, a 113 punti base. Intanto si è registrato il pienone a una nuova asta di BTP a 5 anni, con rendimento lordo allo 0,01% e a 10 anni, con rendimento allo 0,59%. (Foto: © Donato Fiorentino / 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Nuovoper ildel BTP decennale, che si assesta sullo 0,56%, dallo 0,57% di ieri. Il differenziale rispetto ai tassi dei bund tedeschi equivalenti, lo spread, si è ulteriormente ridotto, a 113 punti base. Intanto si è registrato il pienone a una nuova asta di BTP a 5 anni, conlordo allo 0,01% e a 10 anni, conallo 0,59%. (Foto: © Donato Fiorentino / 123RF)

