A riveder le stelle | Milly Carlucci e Bruno Vespa padroni di casa di un’«alternativa» Prima alla Scala

(Di venerdì 27 novembre 2020)La notizia era nota ormai da tempo, la pandemia in corso non avrebbe permesso di realizzare come ogni anno la sera di Sant’Ambrogio l’attesissimo appuntamento dellaal Teatro, da sempre uno dei pochi eventi in grado di unire cultura, istituzioni e mondanità. Non accadeva dai tempi della seconda guerra mondiale, ma tuttavia il celebre Teatro e la Rai hanno lavorato per regalare al pubblico una “”, che, sempre nel giorno del santo patrono di Milano, sarà trasmessa in diretta su Rai1, Radio3 e RaiPlay a partire dalle 17.00. Una serata dal ben augurante titolo Ale, espressione presa in prestito dall’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, che da ...