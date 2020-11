Velletri | sequestrati 19 immobili ad evasore “seriale”

(Di giovedì 26 novembre 2020) E’ successo a, dove la Guardia di finanza ha sequestrato degliper oltre 1,8 milioni di euro a un. 19del valore di oltre 1,8 milioni di euro – tra appartamenti e ville di lusso riconducibili a D.C., 67 anni, di– sono statidai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica veliterna. Il soggetto era già stato destinatario, a dicembre dello scorso anno, di analoga misura ablativa, relativamente a 12 cespiti del valore di 1,5 milioni di euro, a seguito di accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle della Compagnia diche, coordinate dal Gruppo ...

