Sindaco del Napoletano positivo al Covid | “Adesso tocca a me staccare un attimo la spina”

Cercola (Na) – Cresce l'apprensione legata all'emergenza coronavirus a Cercola, comune alle porte di Napoli Est, dove ieri sera è risultato positivo anche il primo cittadino, Vincenzo Fiengo. Sono oltre 300 gli attuali contagiati nel comune del Napoletano. A comunicarlo è stato lo stesso Sindaco tramite i suoi canali social, che ha dato la notizia ricordando Maradona. "Oggi per noi napoletani è stato un giorno triste, tanto triste per la perdita del nostro caro Diego. Purtroppo però devo comunicarvi anche un'altra notizia, dopo il solito tampone di routine sono risultato anche io positivo al Covid-19 e nelle ultime ore sono iniziati i primi sintomi" ha spiegato Fiengo.

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco del Inchiesta sulla struttura Covid, arrestato il sindaco del Verbano: falso e turbativa le accuse Il Fatto Quotidiano Luminarie dal 4 dicembre, ci sono quattro sponsor. Salta la festa in piazza di Capodanno

SENIGALLIA - Salta la festa in piazza del 31 dicembre, che non è stata programmata per evidenti motivi legati al covid. Intanto sono arrivate quattro sponsorizzazioni per le luminarie ...

Sala: "Dopo la pandemia, trasformiamo le città. Serve una rivoluzione digitale"

Dopo la pandemia le città devono essere trasformate, dal punto di vista ambientale, attraverso la rivoluzione digitale e in un'ottica di una maggiore equità sociale. Lo ha detto il sindaco di Milano, ...

