Sci di fondo in tv | dove vedere la Coppa del Mondo di Ruka Calendario | orari | programma

(Di giovedì 26 novembre 2020) Lo sci didomani, venerdì 27 novembre, vedrà scattare ladel2020-2021 in Finlandia: asi terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la sprint di domani e per le gare in tecnica classica di sabato, mentre al termine della pursuit domenicale i punteggi doppi potranno riscrivere la graduatoria. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto con gliitaliani della ...