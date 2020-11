Sampdoria-Genoa, Verre: «Stiamo interpretando bene la partita» (Di giovedì 26 novembre 2020) Le parole di Verre al termine del primo tempo di Sampdoria-Genoa. Finora decide la rete segnata dal centrocampista blucerchiato Sampdoria in vantaggio nel derby di Coppa Italia grazie alla rete realizzata dal Valerio Verre. Il centrocampista blucerchiato ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine dle primo tempo. «Stiamo facendo la partita e la Stiamo interpretando bene. Stiamo creando tanto ma dobbiamo finalizzare bene per poi chiuderla. Gol? Ci ho pensato e fortunatamente è successo. ReStiamo compatti e uniti, portiamo a casa questa partita che è difficile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Le parole dial termine del primo tempo di. Finora decide la rete segnata dal centrocampista blucerchiatoin vantaggio nel derby di Coppa Italia grazie alla rete realizzata dal Valerio. Il centrocampista blucerchiato ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine dle primo tempo. «facendo lae lacreando tanto ma dobbiamo finalizzareper poi chiuderla. Gol? Ci ho pensato e fortunatamente è successo. Recompatti e uniti, portiamo a casa questache è difficile». Leggi su Calcionews24.com

