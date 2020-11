Il saluto della città partenopea al suo campione più grande (Di giovedì 26 novembre 2020) Le metropolitane di Napoli scrivono "Ad10s" sui tabelloni per omaggiare Maradona dopo la sua morte. Morte Maradona, l’addio a Diego nelle metropolitane di Napoli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Le metropolitane di Napoli scrivono "Ad10s" sui tabelloni per omaggiare Maradona dopo la sua morte. Morte Maradona, l’addio a Diego nelle metropolitane di Napoli su Notizie.it.

Napoli, un monumento a Maradona al cimitero degli Illustri

Un monumento a Diego Armando Maradona nel “Quadrato degli Illustri” del cimitero di Poggioreale a Napoli. La proposta è dell’impresario funebre Gennaro Tammaro e l’operatore cimiteriale Alessio Castie ...

